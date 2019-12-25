Петербуржцы за неделю сдали полтонны батареек и 9 кг ртутных градусников

Рекордный сбор опасных отходов в Петербурге зафиксировали экологи.

За неделю с 28 июля по 3 августа жители Санкт-Петербурга сдали на утилизацию 18,8 тонны опасных отходов, включая 562 кг батареек и 9 кг ртутных термометров. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Экологическая аварийная служба ГБУ "Экострой" зафиксировала 411 обращений от горожан. Специалисты выполнили 22 выезда, в том числе 18 - по ртутным загрязнениям и 1 - по нефтепродуктам.

На утилизацию поступило: 817 кг люминесцентных ламп, 107 кг светодиодных ламп, 562 кг батареек и аккумуляторов, 952 кг бытовой химии, 13027 кг автомобильных покрышек, 1696 кг электронной техники.

Ликвидировано 81 кубометр загрязнений водных объектов. Собрано 4010 кг нефтесодержащих отходов.

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Фото: freepik (prostooleh)