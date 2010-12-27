В Петербурге за один вечер "заминировали" два жилых дома

В Петербурге мужчина сообщил о бомбе в жилом доме ради хулиганства.

В Санкт-Петербурге 23 марта около девяти часов вечера в службу "02" поступило сообщение о заложенной бомбе в доме №25 по проспекту Наставников.

Сотрудники полиции оперативно установили, откуда был сделан звонок. Позже, правоохранительные органы во двор дома №42 по проспекту Наставников, где задержали 37-летнего петербуржца в состоянии алкогольного опьянения. Спустя время мужчина заявил, что совершил звонок ради забавы.

Второй похожий случай произошел накануне вечером. На телефон Городского мониторингового центра позвонил неизвестный с сообщением о бомбе в доме №24 по улице Токарева.

Специалисты приехали по указанному месту, после чего осмотрели прилегающую к нему территорию, однако ничего опасного не было найдено.

В настоящее время по первому инциденту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По факту второго случая проводится проверка.