Петербуржцы стали чаще обращаться к тренерам по компьютерным играм

Жители Петербурга стали активнее пользоваться услугами тренеров по компьютерным играм. Об этом свидетельствуют данные сервиса объявлений "Юла".
Согласно аналитике, спрос на специалистов из сферы гейминга за последний месяц вырос в три раза, а с начала года – в 13 раз. Помимо Северной Столицы услуги тренеров по играм востребованы в Москве, Казани, Краснодаре, Уфе и Самаре.
Средняя стоимость часа обучения стоит 140 рублей. Дешевле всего можно овладеть навыками игры в "Free Fire", а дороже всего обойдутся уроки в "Dota 2" – 350 рублей в час.
Ранее в Северной Столицы прошел фестиваль Comic Con, где можно было не только поиграть в игры, но и посмотреть на любимых героев вживую. На три дня мероприятия павильон "Ленэкспо" превратился в мульти-вселенную. О том, как это было можно посмотреть в нашем репортаже.
Фото: pixabay
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