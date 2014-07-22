В парке состоялось празднование дня рождения известного петербургского ведущего.

Петербуржцы возмущены частной вечеринкой с шампанским в фонтане Летнего сада. В официальный выходной парка там отметил свой юбилей известный петербургский ведущий Алексей Малиновский. На торжестве также присутствовал музыкальный продюсер шоу "Голос.Дети" и партнер продюсерского центра Леонида Агутин Андрей Сергеев. В своем аккаунте в Instagram Сергеев выложил фотографию, на которой он стоит на фоне фонтана с шампанским. Данный снимок вызывал у петербуржцев "смешанные" эмоции.

По их мнению, охрана парка не разрешает детям купаться в фонтанах, поскольку такое пренебрежительное отношение к историческому наследию недопустимо. Петербуржцы считают, что охлаждать алкоголь в фонтане также недопустимо.

Являемся коренными петербуржцами и очень любим наш город. Много раз гуляли с детьми по Летнему саду и часто охранники гоняют малышей от фонтанов. Что ни сделай — ничего нельзя, все историческое. Особенно обидно после такой агрессии в сторону детей наблюдать в соцсетях фотографии, как в саду проходят вечеринки, на которых в тех же исторических фонтанах охлаждают алкоголь. пользователь в комментариях под постом

Спустя некоторое время Сергеев удалил публикацию.

Ранее мы писали, что семь петербургских фонтанов пройдут реконструкцию в 2021 году.

Фото и видео: Instagram / andreisergeev_official, malinamalina777