Петербуржцы волнуются: рабочие укрепляют балконы на Лени г.оликова без страховки

Как уточнил один из комментаторов, работодатель в курсе нарушения техники безопасности рабочими. Подобное случалось уже несколько раз, но меры так и не были приняты.

На улице Лени Голикова у дома № 47 рабочие ремонтируют балконы без страховки. Об этом сообщил очевидец и опубликовал видео в телеграм-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как указал автор поста, данный участок обслуживает ЖКС № 3 Кировского района. Организация уже получила вопросы от горожан. Известно, что заказчиком работ по укреплению балконов является районное Жилищное агентство. Информация о подрядчике уточняется.

Комментаторы очень переживают за жизнь рабочих, которые выполняют работы на большом расстоянии от земли без страховки. Как уточнил один из комментаторов с ником Дмитрий П., работодатель в курсе нарушения техники безопасности рабочими. Подобное случалось уже несколько раз, но меры так и не были приняты.

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Видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург