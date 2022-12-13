Петербуржцы вновь смогут купить "Подорожник" в виде брелоков

Стоимость брелока будет известна позже.

В Петербурга вновь начнут продавать проездные карты "Подорожник" в виде брелоков. ГКУ "Организатор перевозок" планирует закупить более 332 тыс. штук. Об этом 20 января пишет "Фонтанка".

Размеры брелока 51x24,66 мм, у него есть отверстие для крепления. По функционалу мини-версия с полноценной ничем отличаться не будут. Всего заказчик планирует потратить на брелоки 32,2 млн руб. Из продажи на станциях метро они исчезли в сентябре прошлого года.

Стоимость брелока будет известна позже.

Ранее на освещение квартала Малой Охты выделят почти 170 млн рублей. В общей сложности на участке в Красногвардейском районе установят 432 опоры и 458 светильников.

Фото: piter.tv

