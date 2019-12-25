Петербуржцы, власти города и бизнес совместно поддерживают чистоту и экологию Финского залива

Горожане хотят видеть побережье Финского залива без мусора и свалок, а главное – благоустроенным и экологичным. Для этого каждый вносит свою лепту в общее дело: кто-то занимается уборкой территории, а кто-то планирует провести реновацию заброшенной промзоны.

Сотрудники предприятия "Курортный берег" продолжают в ежедневном режиме бороться с последствиями недавнего шторма, который обрушился на Петербург 22 октября. В результате стихии волны вынесли на берег брёвна, ветки, бытовой мусор, а также пластик и тростник.

С берега Финского залива уже убрали более 550 кубометров наносного мусора, но вода отходит, оставляя за собой новый. При уборке прибрежной зоны даже пришлось задействовать тяжелую технику – тракторы и КамАЗы, чтобы как можно скорее привести ее в порядок после непогоды.

Берег Финского залива является популярной прогулочной зоной у петербуржцев. Поэтому власти делают всё возможное, чтобы горожанам было здесь комфортно и приятно. Да и местные жители, обеспокоенные состоянием окружающей среды, проявляют активную гражданскую позицию: участвуют в волонтёрских программах или самостоятельно организовывают различные мероприятия по сбору мусора. Например, 14 октября прошел плоггинг-забег, благодаря которому его собрали более трёх тонн.

Однако на помощь петербуржцам приходят и инвесторы. Свой вклад в развитие побережья они вносят, реализуя проекты по комплексному освоению территорий, предусматривающие экологичный подход. Так, на месте бывшей стройплощадки комплекса защитных сооружений "Горская" компания "Мегалайн" планирует создать современное общественное пространство. Концепцию реновации заброшенной промзоны представили летом 2021 года.

На территории в 150 гектаров, где сейчас имеются только старые постройки и строительный мусор, инвестор разместит IT-кластер с инновационной деятельностью, возведёт объекты туризма и бизнеса – музей Дамбы, гостиницы, спортивные площадки, современные склады.

А главное, на что сделали упор создатели проекта, – это новый подход к освоению территории, который позволит сохранить экологию местности, а также гармонично расположить производственные зоны, учитывая природный ландшафт.

Территория примыкает к большой зеленой зоне, лесопарку "Лисий Нос". При разработке концепции мы учли необходимость сохранения природной составляющей. отмечает генеральный директор фирмы Геннадий Корупятник.

Компания в рамках реализации проекта планирует обустроить веломаршрут вдоль побережья Финского залива, экотропу, а также благоустроить набережную.

Инвестор надеется, что такие масштабные изменения на крупной по площади территории положительно повлияют на побережье Финского залива, которое станет благоустроенным местом для отдыха петербуржцев.

Фото: visit-petersburg