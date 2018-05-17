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Петербуржцы, владеющие российскими электрокарами, смогут не платить транспортный налог
Сегодня, 13:34
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nastya960

Петербуржцы, владеющие российскими электрокарами, смогут не платить транспортный налог

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В законопроекте предлагается внести изменения в закон "О налоговых льготах".

В Петербурге владельцы электрокаров отечественного производства и авто на природном газе будут освобождены от транспортного налога. Об этом говорится в проекте постановления, который опубликован на сайте городской администрации

В законопроекте предлагается внести изменения в закон "О налоговых льготах". Не платить транспортный налог в течение пяти лет смогут владельцы новых электромобилей, произведенных на территории Евразийского экономического союза и владельцы автомобилей на газу. Отсчет пяти лет начинается с даты регистрации ТС.

Наличие электродвигателя или спецбаллона с газом должно быть указано в паспорте ТС или в регистрационном свидетельстве.

Фото: pixabay

Теги: электрокар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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