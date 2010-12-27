Петербуржцы выстраиваются в очереди к пунктам обмена валют

Десятки Петербуржцев стоят в очередях к обменникам.

В Петербурге весь день, 11 апреля, выстраиваются очереди в пункты обмена на фоне обвала курса рубля.

Одна из очередей — на Лиговском переулке, другая неподалеку на Лиговском проспекте. В них стоят десятки человек. Сообщает корреспондент "Росбалта".

С начала недели рубль слабеет на фоне выхода инвесторов из рублевых активов. Это связано, в том числе, и с обострением геополитических рисков. Курс доллара расчетами "завтра" к 19.37 мск снижался на 0,35 рубля — до 62,68 рубля, курс евро — на 0,21 рубля, до 77,64 рубля, следует из данных Московской биржи.

Фото: "Росбалт"