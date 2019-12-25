Петербуржцы вышли на одиночные пикеты в поддержку Навального

Во вторник, 22 декабря, у Гостиного двора и здания ФСБ в Петербурге прошли одиночные пикеты в поддержку Алексея Навального. Фотографии с пикетов опубликованы в telegram-канале "Агит Россия".
Участники акции требовали провести расследование отравления политика и выразили сомнение в компетентности ФСБ (предполагается, что сотрудники службы принимали непосредственное участие в спецоперации по отравлению).
Ранее мы писали, что Песков диагностировал у Навального манию преследования и манию величия.
Фото: telegram-канал "Агит Россия"
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