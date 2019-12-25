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Петербуржцы вышли на одиночные пикеты в поддержку Навального
Сегодня, 21:20
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smirenny

Петербуржцы вышли на одиночные пикеты в поддержку Навального

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Горожане вышли с плакатами и "трусами".

Во вторник, 22 декабря, у Гостиного двора и здания ФСБ в Петербурге прошли одиночные пикеты в поддержку Алексея Навального. Фотографии с пикетов опубликованы в telegram-канале "Агит Россия".

Участники акции требовали провести расследование отравления политика и выразили сомнение в компетентности ФСБ (предполагается, что сотрудники службы принимали непосредственное участие в спецоперации по отравлению).

 

Ранее мы писали, что Песков диагностировал у Навального манию преследования и манию величия.

Фото: telegram-канал "Агит Россия"

Теги: одиночные пикеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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malevines
Сегодня 22:33

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Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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