Петербуржцы вышли на одиночные пикеты в поддержку Навального

Горожане вышли с плакатами и "трусами".

Во вторник, 22 декабря, у Гостиного двора и здания ФСБ в Петербурге прошли одиночные пикеты в поддержку Алексея Навального. Фотографии с пикетов опубликованы в telegram-канале "Агит Россия".

Участники акции требовали провести расследование отравления политика и выразили сомнение в компетентности ФСБ (предполагается, что сотрудники службы принимали непосредственное участие в спецоперации по отравлению).

Ранее мы писали, что Песков диагностировал у Навального манию преследования и манию величия.

Фото: telegram-канал "Агит Россия"