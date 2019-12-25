Песков диагностировал у Навального манию преследования и манию величия

Чиновник рассказал о слухах, по которым Навальный даже иногда сравнивает себя с Иисусом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков диагностировал у оппозиционного политика Алексея Навального манию преследования и манию величия. Он подчеркнул, что в ответе на данный вопрос выражает свою личную точку зрения о расследовании Навального, в котором утверждается, что того пытались отравить сотрудники ФСБ.

В целом можно сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенное проявление мании величия. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Чиновник рассказал о слухах, по которым Навальный даже иногда сравнивает себя с Иисусом. Песков порассуждал, что в поведении Нававльного многое можно трактовать по теории психоанализа Фрейда.

Ранее в ФСБ назвали "расследование" Навального провокацией. Отмечается, что цель данной провокации — дискредитация ФСБ и её сотрудников. В ведомстве отмечают, что подобная деятельность не была бы возможна без поддержки иностранных спецслужб.

Фото: instagram / navalny