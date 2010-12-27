Петербуржцы выкупили свои водительские удостоверения за 24 млн рублей

Прав лишили должников по алиментам.

В преддверии новогодних праздников петербуржцы заплатили в общей сложности около 24 миллионов рублей, чтобы не стать в следующем году пешеходами, сообщила 26 декабря пресс-служба УФССП по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что более 6000 автомобилистов оказались должниками по алиментам. Только после запрета на вождение детям заплатили более 19 млн рублей.

На данный момент пешком остались ходить еще 7,5 тыс. должников у которых забрали водительские удостоверения.

Напомним, что меру по ограничению на право находиться за рулем ввели в 2016 году. Действия прав приостанавливают до момента погашения задолженности.