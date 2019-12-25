Петербуржцы делятся фотографиями двойной радуги в соцсетях

Очевидцы пошутили про "законность" данного явления.

В воскресенье, 5 июля, в Петербурге на мгновение появилась двойная радуга. Очевидцы в соцсетях запечатлели погодное явление. Отметим, что радуга на небе появляется, когда лучи солнца проходят сквозь капли дождя или капельки тумана, находящиеся еще в атмосфере. Двойная радуга украшает небо только в том случае, когда свет отражен в каплях дважды.

Комментаторы к записи в группе "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в связи с этим вспомнили о высказывании главы Союза женщин России Екатерины Лаховой. Он пожаловалась президенту Владимиру Путину на пропаганду сексуальных меньшинств через изображение радуги, показанное на мороженом. Лахова заявила, что расценивает радугу также отрицательно, "как и свастику".

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на июль. Александр Колесов считает, что период теплой погоды в городе не закончился.

Фото: Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте