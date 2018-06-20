В Год театра у Египетских ворот в Пушкине появится цветник в виде маски

Петербуржцы выбрали лучший проект цветника, посвящённый Году театра.

В начале марта петербуржцы начали выбирать лучший эскиз цветочных клумб, которые появятся в городе на Неве весной. Жители города голосовали за самый интересный эскиз, который будет реализован в жизни. Об этом сообщил Комитет по благоустройству.

Победителем стал проект цветника, который появится в Пушкине у Египетских ворот. В начале лета жители и гости Петербурга смогут любоваться им воочию.

Рисунок цветника символизирует сценическое действо – можно увидеть в нем яркие полотна кулис, маски и цветы. Для создания композиции будут использованы пять видов растений. Особенностью проекта является обилие деталей, необходимость, работая с живым материалом, обеспечить четкие линии и соблюсти рисунок. Площадь цветника составит почти 200 квадратных метров. Комитет по благоустройству

Второе место занял эскиз цветника, который появится на пересечении проспекта Просвещения с улицей Есенина, третье место занял цветник "Петрушка" в сквере Володарского в Колпино. В голосовании участвовали почти 4000 петербуржцев.

Ранее на Piter.TV: В сквере на Типанова высадят 200 кленов, сделают дорожки и цветник.

Фото и видео: Комитет по благоустройству; Тайны Мироздания/ YouTube