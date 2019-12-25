Петербуржцы выбрали имена двум спасенным ладожским нерпам

Фаворитами голосования стали имена Обухов и Аптекарь – они набрали больше всего "лайков".

Стали известны результаты народного голосования, в ходе которого выбирали имена для двух питомцев Центра спасения морских млекопитающих, расположенного на территории петербургского Водоканала в поселке Репино – ладожских нерпят. Участникам голосования приглянулась идея назвать малышей в честь мест, где они были найдены. Об этом сообщила пресс-служба "Водоканала".

Обоих детенышей нашли на набережных Петербурга: первого малыша в тяжелом состоянии – на берегу у проспекта Обуховской Обороны, а второго – возле Аптекарской набережной. Фаворитами голосования стали имена Обухов и Аптекарь – они набрали больше всего "лайков".

Среди вариантов, которые также покорили петербуржцев, – Финик и Пряник, Лелик и Болик, Ромашка и Фарфор, Петр и Павел.

Скоро окрепшие и подросшие Обухов и Аптекарь будут выпущены в большое плавание – в Ладогу. Они успели пожить в естественной среде, поэтому они не испытывают никакой привязанности к человеку.

Фото: Водоканал