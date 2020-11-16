Петербуржцы выбрали белое вино, впервые обогнав красное по популярности

Белое вино стало фаворитом жителей Петербурга.

Санкт-Петербург стал единственным регионом России, где белое вино оказалось популярнее красного. Согласно исследованию "РБК Вино", 47% жителей северной столицы выбирают белые сорта, тогда как красные предпочитают 46%. В среднем по стране доля любителей красного вина составляет 61%, а белого — лишь 33%.

По мнению экспертов, этот результат объясняется культурными особенностями и давними винными традициями Петербурга. Специалисты также обращают внимание на то, что интерес россиян к белым винам постепенно растёт. Их доля в потреблении увеличивается из года в год, хотя в целом по стране по-прежнему преобладают красные сорта. Эксперты связывают выбор напитка не только с личными вкусами, но и с сезонностью: в холодное время года россияне чаще выбирают красное вино.

Среди вкусовых предпочтений большинство россиян отдают предпочтение полусладким винам — их выбирают 40% участников опроса. Сухие сорта предпочитают 30%, при этом в Москве этот показатель выше среднего и достигает 35%.

Фото: freepik (DC Studio)