Врач оценил данные о пользе красного вина в профилактике коронавируса

Нарколог отметил, что есть очень много публикаций о пользе красного вина.

Целебные свойства красного вина для лечения или профилактики различных болезней, в том числе коронавирусной инфекции, не подтвержедены никакими серьезными исследованиями. Об этом "Ленте.ру" рассказал руководитель наркологической "Клиники доктора Исаева", врач-нарколог Руслан Исаев

Нарколог отметил, что есть очень много публикаций о пользе красного вина. Якобы при употреблении красного вина в малых количествах происходит противоопухолевый эффект, также как будто спирт отрицательно влияет на развитие бактерий и вирусов.

Однако как отметил Руслан Исаев, подтвердить или опровергнуть эти факты сложно, потому что по данной теме не проводилось фундаментальных исследований.

Это такой миф, в который очень приятно верить, поэтому, наверное, он живуч. Руслан Исаев, врач-нарколог

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