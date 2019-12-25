Специалисты дали советы по выбору кагора

Вино даже по акции не может стоить 100-150 рублей.

Специалисты Роскачества в преддверии Пасхи рассказало о правильном выборе кагора. Рекомендации опубликованы на сайте организации.

Первое, на что нужно обратить внимание – это цена. Технология производства кагора недешевая, виноград должен быть качественным и полностью зрелым. Такое вино даже по акции не может стоить 100-150 рублей. Большая часть качественных кагоров, участвовавших в исследовании Роскачества, стоила от 400 до 600 рублей.

При выборе кагора нужно также обратить внимание на содержание спирта – его должно быть не меньше 16%, сахара – не меньше 160 г/л. Кагор, на котором есть маркировки "вино фруктовое" или "вино фруктовое полусладкое", брать не стоит.

Ранее в Роскачестве объяснили разницу между вином в бутылках и пакетах.