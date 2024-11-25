Петербуржцы стали чаще покупать отечественные красные вина

Продажи каберне и мерло в Петербурге бьют рекорды.

Аналитики зафиксировали рост продаж российских красных вин в Петербурге летом 2025 года на 73% по сравнению с прошлым сезоном. Об этом сообщает "Коммерсант СПб".

Наибольшей популярностью среди покупателей пользовались каберне, красностоп и мерло. Эксперты отмечают, что интерес к российским тихим винам в целом вырос на 53%.

Рост потребительского спроса коснулся и крепкого алкоголя. В частности, продажи коньяка прибавили 33% в выручке. Специалисты считают, что изменения связаны с изменением предпочтений горожан в пользу продукции местных производителей.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)