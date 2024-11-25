Петербуржцы стали чаще покупать отечественные красные вина

Аналитики зафиксировали рост продаж российских красных вин в Петербурге летом 2025 года на 73% по сравнению с прошлым сезоном. Об этом сообщает "Коммерсант СПб".
В Санкт-Петербурге минувшим летом заметно вырос спрос на отечественные вина. По данным аналитиков, продажи красных вин увеличились на 73% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшей популярностью среди покупателей пользовались каберне, красностоп и мерло. Эксперты отмечают, что интерес к российским тихим винам в целом вырос на 53%.
Рост потребительского спроса коснулся и крепкого алкоголя. В частности, продажи коньяка прибавили 33% в выручке. Специалисты считают, что изменения связаны с изменением предпочтений горожан в пользу продукции местных производителей.
