Петербуржцы смогут выбрать фонтаны, требующие срочной реставрации

Три из пяти объектов будут восстановлены уже в этом году.

В Смольном предлагают петербуржцам проголосовать за первоочередность реставрации фонтанов. Местные жители могут повлиять на решение чиновников в том, какими именно объектами необходимо заняться реставраторам. В ближайшее время онлайн голосование будет запущено на официальном сайте правительства города. Средства будут выделены за счет снижения расходов "Водоканала". Ремонт и повторный запуск должен состояться уже в 2019 году.

По информации от представителей ответственного комитета, на выбор будет предложено пять позиций, из которых активистам можно будет выбрать три объекта. Напомним, что ранее Александр Беглов заявил о необходимости восстановить заброшенные фонтаны Петербурга, а также привести в надлежащий вид общественные пространства.

Отметим, что одним из "участников конкурса" является фонтан в Любашинском саду. Активисты боролись за сохранение культурного памятника, который собирались демонтировать.

Фото: Piter.tv