Петербуржцы вернулись из Китая без чемоданов из-за решения экипажа

Туристы из Петербурга столкнулись с потерей багажа после долгожданного рейса из Саньи.

Группа пассажиров, прибывших в петербургский аэропорт Пулково рейсом SU 861 из китайского курорта Санья, столкнулась с отсутствием своего багажа. Представители авиакомпании объяснили инцидент оперативными мерами, связанными с безопасностью полета, и пообещали срочную доставку. Об этом сообщают пострадавшие пассажиры и официальный представитель перевозчика.

Пассажиры рейса SU 861 авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего по маршруту Санья — Санкт-Петербург, не получили часть своего зарегистрированного багажа по прибытии в аэропорт Пулково. В аэропорту прибытия Пулково за доставку багажа отвечает авиакомпания-перевозчик, прокомментировали ситуацию в службе информации аэропорта.

В пресс-службе "Аэрофлота" подтвердили факт недозагрузки багажа на указанный рейс. Там отметили, что принятое решение связано с ограничением коммерческой загрузки воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета.

Фото: Piter.TV