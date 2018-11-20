За январь петербуржцы собрали три тонны батареек

Данные отходы можно сдать в экобоксы и экомобили.

За прошедший январь экомобили и экобоксы Петербурга приняли пять тонн опасных отходов. Об этом сообщил Комитет по благоустройству.

Из этого объема три тонны весили батарейки, аккумуляторы, запчасти для ноутбуков и две тонны – люминесцентные лампы. Такие отходы очень вредят окружающей среде, именно поэтому их нужно утилизировать правильно. Например, всего одна батарейка может загрязнить до 20 квадратных метров почвы и около 400 литров воды.

Также в экомобили можно сдать ртутные и энергосберегающие лампы, старую оргтехнику, тонометры, градусники.

За январь экомобили посетили 750 точек во всех 111 муниципальных образованиях.

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