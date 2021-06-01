Петербуржцы увидели у Петропавловской крепости корабль с алыми парусами

Корабль проплывал у Петропавловской крепости.

Днем 1-го июня в акватории Невы заметили бриг "Россия" — символ праздника выпускников "Алые паруса". Корабль проплывал около Петропавловской крепости.

"Алые паруса" пройдут 25 июня. Если не будет всплеска заболеваемости коронавирусом, то праздник смогут провести офлайн на Дворцовой площади. При этом заполняемость составит 50%, что составляет 45 тыс. человек. Классы будут разделены по секторам. Второго пригласительного билета, как это было ранее, выпускникам выдавать не будут. Исключения составят дети с ограниченными возможностями.

Одной из главных тем праздника станет 800-летия со дня рождения Александра Невского. В районе Стрелки Васильевского острова пройдут представления, посвященные Ледовому побоищу.

Видео: Instagram / @svetaviolinova

Фото: Instagram / @mx.gri