Петербуржцы набрали долгов на 800 млрд рублей

Петербуржцы стали чаще брать кредиты благодаря ипотеке.

В Петербурге кредитный портфель местных жителей, индивидуальных предпринимателей и компаний вырос до 3 трлн рублей. Это на 18,3 процента больше в сравнении с 2017 годом, сообщает пресс-служба Банка России.

В организации рассказали, что 27,8 процентов от всего портфеля приходится на физические лица и составляет 778 млрд рублей. Рост данного сектора кредитования во многом связан с увеличением интереса заемщиков к ипотечным займам и потребительским ссудам, отметили в ГУ Банка России. Петербуржцы стали чаще брать кредиты, так как ставка по ипотеке снизилась до с 10,67 процентов до 9,6 процентов годовых.

Объем займов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вырос до 2,2 трлн рублей, что на 14,9 процентов выше чем в 2017 году. Основными заёмщики выступили представители сферы обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, сферы недвижимости и аренды.



Ранее Piter.TV: Через суд петербуржцы отсудили у работодателей 143 миллиона

Фото: pixabay.com