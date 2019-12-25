Петербуржцы искупались в запрещенном для этого месте в Парке 300-летия

Ранее эксперты Роспотребнадзора заявили, что все городские пляжи не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

В воскресенье, 6 июня, жаркая погода в Петербурге заставила горожан нарушить правила и искупаться в запрещенном для этого месте. Об этом пишут "Невские Новости".

Петербуржцы пытались спасти от жары в Парке 300-летия. Люди решили искупаться в Финском заливе – на участке, где это делать запрещено.

Ранее эксперты Роспотребнадзора заявили, что все городские пляжи не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Они отобрали 144 пробы воды и проверили их на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. По состоянию на 26 мая, качество воды ни на одном водном объекте города не соответствуют нормам.

Мониторинг проводился на озерах в Выборгском, Пушкинском, Красносельском районах Петербурга, на пляжах Финского залива и на реке в Колпинском районе города.

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