Стрелявшие из автомата Калашникова в новогодние праздники получили условный срок

Их признали виновными в нарушении общественного порядка.

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к условным срокам мужчин, которые устроили стрельбу из автомата Калашникова 2 января 2020 года. За нарушение общественного порядка хулиганы получили два и полтора года соответственно. Испытательный срок обоих составляет один год. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города 22 марта.

По данным следствия, в новогодние праздники прошлого года Вячеслав Гамарец и Егор Едыкин решили пострелять холостыми патронами на улице Даниила Хармса возле дома № 5/1. Каждый из них выстрелил не менее одного раза. Своим развлечением хулиганы нарушили общественный порядок и напугали жителей двора.

Ранее в Piter.tv сообщили, что мужчина выстрелил в своего соседа из аэрозольного пистолета.

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