Петербуржцы стоят в огромной очереди у входа на станцию "Василеостровская"

Инцидент произошел из-за плохого самочувствия пассажира.

В четверг, 22 сентября, петербуржцы выстроились в огромную очередь у входа на станцию в метро "Василеостровская". Об этом рассказали в социальных сетях.

Инцидент произошел из-за плохого самочувствия пассажира. По словам очевидцев, у женщины начался приступ эпилепсии, пока она спускалась в метро. В итоге, один эскалатор и одну дверь закрыли. Сложности ситуации добавило то, что это произошло вечером, когда большой пассажиропоток. Женщине вызвали скорую помощь. Медики увезли петербурженку в больницу.

Фото: Вконтакте / Питер | Читай Пиши Люби