Петербуржцы стали свидетелями редкого оптического феномена

Вокруг солнца появилась радуга

Начало понедельника выдалось для жителей Северной столицы морозным, но солнечным. Однако особо внимательным петербуржцам удалось увидеть более редкое для дождливого города зрелищное природное явление под названием – солнечное гало.

Гало считается оптическим феноменом, представляющим собой светящееся кольцо вокруг источника света.

Стоит отметить, что гало может быть не только солнечным, но лунным. Также оно может возникнуть вокруг других мощных источников света.

Для появления гало должно сойтись воедино сразу несколько факторов. Самое ключевое – это морозная погода в условиях повышенной влажности. Наблюдать за феноменом лучше в очках, чтобы избежать неприятных последствий.

Последний раз редкое явление в Санкт-Петербурге наблюдали год назад, 6 февраля.

Видео: Piter.tv