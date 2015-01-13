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Петербуржцы стали реже брать ипотеку
Сегодня, 13:15
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Петербуржцы стали реже брать ипотеку

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Аналитики считают, что горожане и дальше будут отказываться от ипотеки из-за  ужесточения условий выдачи кредитов.

В Петербурге на 4 процента сократилось число сделок по ипотекам, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в РБК. 

В августе данный показатель составлял 86 процентов от общего количества договоров по совершению покупок в сфере недвижимости. Однако в сентябре он снизился на 2 процента. 

Аналитики считают, что петербуржцы и дальше будут отказываться от ипотеки из-за  ужесточения условий выдачи кредитов.

Ранее на Piter.tv: спрос на аренду и покупку вторичного жилья резко упал в Петербурге.

Фото: Pxhere

Теги: застройщики, ипотека, недвижимость, финансы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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