Петербуржцы стали реже брать ипотеку

Аналитики считают, что горожане и дальше будут отказываться от ипотеки из-за ужесточения условий выдачи кредитов.

В Петербурге на 4 процента сократилось число сделок по ипотекам, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в РБК.

В августе данный показатель составлял 86 процентов от общего количества договоров по совершению покупок в сфере недвижимости. Однако в сентябре он снизился на 2 процента.

Аналитики считают, что петербуржцы и дальше будут отказываться от ипотеки из-за ужесточения условий выдачи кредитов.

Ранее на Piter.tv: спрос на аренду и покупку вторичного жилья резко упал в Петербурге.

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