Продажи крепкого алкоголя в Петербурге упали почти на 9% за год

Продажи бренди упали на 13,9%, водки — на 8,7%, а коньяка — на 7,2%.

Продажи крепкого алкоголя в петербургских магазинах в январе уменьшились на 8,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, составив 417 тысяч декалитров. Эти данные предоставил РБК один из ведущих российских производителей алкогольной продукции.

Наиболее значительное сокращение спроса отмечено среди наливок (-55,8%), абсента (-45,7%), вермута (-24,7%), текилы (-20,5%) и граппы (-23,7%). Объемы реализации шампанского и тихих вин тоже снизились — на 22,4% и 9,7% соответственно. Продажи бренди упали на 13,9%, водки — на 8,7%, а коньяка — на 7,2%.

Повышенный интерес к алкоголю в 2024 году был вызван увеличением акцизов. Акцизы на вино увеличились втрое, на слабоалкогольные напитки — существенно. Покупатели запасались продукцией. Росстат подтверждает рост цен: стоимость литра водки в Петербурге выросла на 10%, достигнув 879,9 рублей. Цены на российские игристые вина поднялись на 12,2%, на тихие вина — на 17%, а на коньяк — на 12,8%.

Однако несколько категорий показали положительную динамику. Так, реализация ликероводочной продукции увеличилась на 17,1%, а спрос на тихие вина вырос на 1,1%.

Ситуацию осложняет уменьшение объемов производства водки в стране. За январь-февраль 2025 года выпуск упал на 26,3% относительно аналогичного периода прошлого года, достигнув минимального значения с 2017-го. Эксперты связывают это с повышением акцизов и введением региональных ограничений на реализацию спиртного.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)