Петербуржцы стали чаще оформлять визы в Финляндию после снятия ограничений

За несколько дней горожане подали почти 2 тысячи заявлений на визы.

После снятия ограничений на въезд в Финляндию петербуржцы стали чаще оформлять визы, передают в пресс-службе Генконсульства Финляндии в Петербурге.

Так, за несколько дней горожане подали почти 2 тысячи заявлений на визы. Как пишет 78.ru со ссылкой на Генконсульство, в период с 13 по 17 июня в Санкт-Петербурге было принято около 1840 визовых заявлений. В период с 20 по 24 июня визовых заявлений было принято около 2450 штук.

Напомним, что власти Финляндии сняли ограничения на прием заявлений на визы с 1 июля. Это произошло вместе в отменой ковидных ограничений на въезд. С конца прошлого года документы на визу принимали лишь от тех туристов, у которых раньше был финский шенген со сроком действия от двух лет.

Фото: pixabay