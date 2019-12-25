Петербуржцы стали чаще искать подработку к постоянной работе

Больше всего хотят найти подработку работники сферы науки и образования.

Половина петербуржцев готова взять дополнительную подработку к постоянной работе, а у каждого десятого и так уже есть две работы. Такие данные предоставил сервис по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад".

Согласно данным опроса, не нуждаются в подработке 40% опрошенных горожан. По сравнению с показателями начала 2023 года спрос на подработку вырос на 10%.

Больше всего хотят найти подработку работники сферы науки и образования (62%), юристы (59%), представители сферы искусства и масс-медиа (58%).

Также за последний год с агрессией и непониманием на работе столкнулись 33% работников в Северной столице.

Фото: pxhere