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Петербуржцы стали чаще искать подработку к постоянной работе
Сегодня, 10:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы стали чаще искать подработку к постоянной работе

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Больше всего хотят найти подработку работники сферы науки и образования.

Половина петербуржцев готова взять дополнительную подработку к постоянной работе, а у каждого десятого и так уже есть две работы. Такие данные предоставил сервис по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад".

Согласно данным опроса, не нуждаются в подработке 40% опрошенных горожан. По сравнению с показателями начала 2023 года спрос на подработку вырос на 10%.

Больше всего хотят найти подработку работники сферы науки и образования (62%), юристы (59%), представители сферы искусства и масс-медиа (58%).

Также за последний год с агрессией и непониманием на работе столкнулись 33% работников в Северной столице. 

Фото: pxhere

Теги: подработка, работа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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