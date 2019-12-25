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Треть петербуржцев жалуются на агрессию и непонимание на работе
Сегодня, 12:07
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Треть петербуржцев жалуются на агрессию и непонимание на работе

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56% респондентов реагируют на разногласия адекватно, но для 14% такие ситуации становятся по-настоящему стрессовыми.

За последний год с агрессией и непониманием на работе столкнулись 33% работников в Северной столице. Такие результаты стали известны в ходе совместного опроса от сервиса "HeadHunter Северо-Запад" и СберУниверситета.

При этом треть опрошенных может легко справиться с конфликтными ситуациями на работе. 56% респондентов реагируют на разногласия адекватно, но для 14% такие ситуации становятся по-настоящему стрессовыми.

Кроме того, 41% сотрудников в Петербурге считают, что начальство плохо справляется с налаживанием конфликтов в коллективе. Они подчёркивают, что для успешного разрешения ситуации нужно выслушать обе стороны конфликта и не переходить на личности.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы начали реже опасаться увольнения.

Фото: Piter.TV

Теги: карьера, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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