Треть петербуржцев жалуются на агрессию и непонимание на работе

56% респондентов реагируют на разногласия адекватно, но для 14% такие ситуации становятся по-настоящему стрессовыми.

За последний год с агрессией и непониманием на работе столкнулись 33% работников в Северной столице. Такие результаты стали известны в ходе совместного опроса от сервиса "HeadHunter Северо-Запад" и СберУниверситета.

При этом треть опрошенных может легко справиться с конфликтными ситуациями на работе. 56% респондентов реагируют на разногласия адекватно, но для 14% такие ситуации становятся по-настоящему стрессовыми.

Кроме того, 41% сотрудников в Петербурге считают, что начальство плохо справляется с налаживанием конфликтов в коллективе. Они подчёркивают, что для успешного разрешения ситуации нужно выслушать обе стороны конфликта и не переходить на личности.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы начали реже опасаться увольнения.

Фото: Piter.TV