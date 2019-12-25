Петербуржцы начали реже опасаться увольнения

Одновременно с этим растёт число горожан, уверенных в своём будущем.

Только 18% петербуржцев опасались увольнения во II квартале 2023 года. Результат оказался ниже на 4 п.п. по сравнению с результатами за I квартал, и на 13 п.п. ниже результатов за аналогичный период прошлого года. Такую статистику приводит сервис по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад".

Одновременно с этим растёт число горожан, уверенных в своём будущем. В 2022-ом об этом заявляли 60%, в начале года − уже 69%, а сейчас − 73%.

В целом по стране нестабильность в карьере ощущают 20% опрошенных. Больше всего увольнения боятся представители сфер "Закупки" (30%), "Управление персоналом", "Транспорт, логистика" (по 26%), "Безопасность" (24%). Наиболее уверенно себя чувствуют работники в сферах IT (70%), маркетинга (76%), а также науки и образования, продаж, производства, строительства и финансовой сферы.

Ранее мы сообщили о том, что конкуренция за рабочие места на рынке труда Петербурга сократилась в 1,5 раза.

Фото: Piter.TV