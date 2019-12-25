Конкуренция за рабочие места на рынке труда Петербурга сократилась в 1,5 раза

На одну вакансию в среднем претендуют только 4 резюме, хотя ещё в 2022-ом показатель составлял 6,5 тыс. резюме.

Конкуренция на рынке труда Северной столицы сократилась в полтора раза, продемонстрировав самые низкие показатели за последние годы. На одну вакансию в среднем претендуют только 4 резюме, хотя ещё в 2022-ом показатель составлял 6,5 тыс. резюме. Об этом сообщила пресс-служба сервиса HeadHunter, ссылаясь на собственное исследование.

Из правил есть и исключения. Так, наиболее высокие показатели конкуренции наблюдается в сфере маркетинга: там на одну вакансию приходится 10,5 резюме. В топ-менеджменте показатель достигает 17,5 резюме, в сфере искусств − 20,6 резюме, в сфере страхования − 13,5 резюме.

Наименьшее число претендующих на должности кандидатов наблюдается в сферах автобизнеса: там в среднем размещают 2 резюме на одну вакансию. В сфере рабочего персонала откликаются 2,8 кандидатов, в медицине − 2,7 резюме, в розничной торговле − 2,3.

Ранее мы сообщили о том, что число вакансий в Петербурге возросло на 52% за месяц.

Фото: Piter.TV