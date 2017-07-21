Петербуржцы в июне сократили траты на продукты питания

Жители Северной столицы в июне 2017 года стали больше экономить на продуктах питания. Эта статья расходов сократилась на 5,5% по сравнению с прошлым годом.

Петербуржцы продолжают экономить на продуктах питания. Продажи этого вида товаров сократились на 5,5% в июне. В первый месяц лета 2017 года на еду потратили 36,3 миллиарда рублей. При этом обороты торговых сетей все равно выросли. Правда, за счет непродовольственных товаров. Эти виды товаров стали покапать на 14% больше по сравнению с прошлогодним показателем. Всего потратили 75,1 миллиарда рублей.

По данным Петростата, оборот розничной торговли вырос на 6,9% или 111,4 миллиарда рублей. Этот показатель рос с начала года. Всего за шесть месяцев петербуржцы потратили 519,9 миллиардов рублей в магазинах. Это на 2,6% больше, чем в прошлом году.

Вырос и оборот точек общественного питания. В кафе и ресторанах Северной столицы оставили 6,2 миллиарда рублей только в мае. Всего же с начала года на еду вне дома горожане и туристы потратили 34,8 миллиардов рублей.