Петербуржцы-спекулянты получили домашний арест за долг перед таможней

Информацию о процессе сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

До 27 июня домашний арест получили двое мужчин, которых обвинили в уклонении от уплаты платежей таможне. Всего ведомство не досчиталось 3,5 млн рублей. О решении Приморского районного суда сообщила 24 июня объединенная пресс-служба судов города.

Выяснилось, что в поисках дешевой техники в Финляндии на одной из интернет-платформ спекулянты параллельно давали объявление на Avito о продаже этой техники по более низкой цене.В случае появления покупателя они забирали из страны Суоми товар "для себя".

Отмечается, что августа по ноябрь 2019 года из Финляндии было вывезено 178 единиц техники на сумму почти 170 тысяч евро. Фигуранты уголовного дела не признали вину и отказались от дачи показаний.

Фото: Piter.tv