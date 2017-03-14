Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Петербуржцы спасли подорлика и филина, включенных в Красную книгу
Сегодня, 8:48
0
lesjasap
334

Петербуржцы спасли подорлика и филина, включенных в Красную книгу

0
 
 

Бдительные петербуржцы пришли на помощь птицам из Красной книги.

Перед новогодними праздниками спасателям удалось спасти в Петербурге двух редких птиц, занесенных в Красную книгу. Одну из них хотели продать на “Авито”, вторую пытались “утопить” вороны. 
 
Первым зоозащитники нашли информацию о малом подорлике. Неизвестные петербуржцы подобрали птицу на газоне около доме и захотели подзаработать на редком товаре. Их вычислили и изъяли животное. 
 
Второй пострадавшей птицей оказался филин. Его пыталась забить стая ворон. Инцидент произошел на берегу Финского залива. Однако, несчастное животное заметили люди и позвонили в МЧС. К моменту приезда спасателей, вороны сбили филина с дерева и утащили на мелководье. Там хищник начал тонуть.
 
В настоящее время подорлик и филин находятся под присмотром ветеринаров. Последний прошел реабилитацию и готов вернуться в естественную среду обитания. 
Теги: красная книга , подорлик , птицы , редкие птицы , филин
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5