Петербуржцы спасли подорлика и филина, включенных в Красную книгу

Бдительные петербуржцы пришли на помощь птицам из Красной книги.

Перед новогодними праздниками спасателям удалось спасти в Петербурге двух редких птиц, занесенных в Красную книгу. Одну из них хотели продать на “Авито”, вторую пытались “утопить” вороны.

Первым зоозащитники нашли информацию о малом подорлике. Неизвестные петербуржцы подобрали птицу на газоне около доме и захотели подзаработать на редком товаре. Их вычислили и изъяли животное.

Второй пострадавшей птицей оказался филин. Его пыталась забить стая ворон. Инцидент произошел на берегу Финского залива. Однако, несчастное животное заметили люди и позвонили в МЧС. К моменту приезда спасателей, вороны сбили филина с дерева и утащили на мелководье. Там хищник начал тонуть.

В настоящее время подорлик и филин находятся под присмотром ветеринаров. Последний прошел реабилитацию и готов вернуться в естественную среду обитания.