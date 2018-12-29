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Петербуржцы: коммунальщики перекидывают снег в чужие дворы

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Об инциденте сообщил один из жителей Шпалерной улицы.

В соцсетях петербуржцы пожаловались на то, что коммунальщики перекидывают снег на "чужие" дворы. 

""Примите, пожалуйста, меры к УК в МКД по адресу Шпалерная 52Б. Это "элитный" дом, который снег со своей территории перекидывает в наш двор. Это просто свинство, как минимум" - написал один из местных жителей.

Автор поста пожаловался на то, что дворники собирают снег к забору, а затем скидывают его снегоуборщиком под окна другого дома. 

Видео: ВКонтакте/Пресс-служба Центрального района

Теги: новости петербурга, новости спб, уборка снега спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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