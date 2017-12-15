Петербуржцы отдали городу более 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт

В Фонде капремонта отметили высокий уровень ответственности петербуржцев.

Как сообщает " Петербургский дневник ", за последние три года петербуржцы собрали более десяти миллиардов рублей на капитальный ремонт. Данный показатель является одним из самых высоких по стране. Цифра показывает уровень ответственности жителей Северной столицы.

О статистике рассказали представители пресс-службы Фонда капремонта. Сотрудники ведомства сообщили, что средства поступали в форме взносов, а уровень собираемости составил 92 процента по городу.

Однако, несмотря на внушительную сумму, Фонд недополучил с неплательщиков 1,3 миллиарда рублей. Должникам будут разосланы специальные уведомления.

Отметим, что в Петербурге стоит одна из самых низких ставок по взносам на капитальный ремонт - от трех до четырех тысяч рублей за один квадратный метр. Население обязано выплачивать сумму согласно постановлению правительства от 2014 года.