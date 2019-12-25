Петербуржцы снялись в новом шоу "Вызов" в Карелии

Масштабный челлендж, снятый в Карелии, объединит популярных блогеров, актеров, спортсменов c талантливыми и перспективными ребятами из мира науки, музыки и литературы.

Первый выпуск спортивно-развлекательного турнира зрители увидят 15 октября в 14:00. В шоу учавствуют "звезды" и "интеллектуалы" из Петербурга: Виктория Агалакова и Маргарита Аброськина, Олег Гаас, робототехник Иван Борисов, минералог Диана Некрасова, биолог Владислава Храменкова. Новый проект телеканала ТНТ "Вызов" станет одной из громких премьер осени.

Масштабный челлендж, снятый в Карелии, объединит популярных блогеров, актеров, спортсменов c талантливыми и перспективными ребятами из мира науки, музыки и литературы. Вместе они будут проходить интеллектуальные и спортивные испытания в борьбе за солидный приз. Ведущие проекта – шоумен и комментатор "МАТЧ ТВ" Дмитрий Губерниев и первый заместитель генерального директора негосударственного института развития "Иннопрактика" Наталья Попова. Главная цель масштабного челленджа – показать новые ориентиры и возможности, а также раскрыть самые разные таланты представителей молодежи. Один из ведущих рассказал о новом шоу.

Я без ума от нашей молодежи. Это люди, которые умеют стоять на своем, доказывать свою позицию, защищать свои убеждения – невероятный потенциал знаний, умений, сотни прочитанных книг. Я в диком восторге от этих людей. Мне очень приятно, что у нас в стране есть ребята, которые будут двигать нашу науку вперед Дмитрий Губерниев, ведущий "Вызова"

Фото: предоставлено организаторами