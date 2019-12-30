Петербуржцы увидят самое значительное в этом году лунное затмение

Потемнение нижнего края лунного диска можно будет наблюдать при условии ясной погоды.

В ночь на 11 января на всей территории России, в том числе и в Петербурге, можно будет увидеть самое глубокое полутеневое затмение 2020 года. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Астрономическое явление продлится четыре часа четыре минуты. Потемнение нижнего края лунного диска можно будет наблюдать невооруженным глазом с 20:08 до 00:12 мск при условии безоблачной ясной погоды.

В 2020 году естественный спутник Земли будет заходить в полутень четыре раза. При этом с 10 на 11 января произойдет самое глубокое из теневых затмений - 0,92 лунного диаметра. В этот момент Луна будет находиться в созвездии Близнецы и пройдет сквозь северную часть земной полутени. Следующее затмение состоится только летом.

Ранее над Петербургом нависало ложное солнце.

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