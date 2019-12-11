Петербуржцы: над городом нависло "ложное солнце"

Это одно из видов гало.

В среду, 11 декабря, петербуржцы заявили, что над городом нависло оптическое явление паргелий. Об этом сообщает "Фонтанка".

Известно, что это оптичское иллюзия является одним из видов гало. Часто это явление называют "ложным солнцем". Паргелий выглядит как светлое радужное пятно на уровне Солнца. Возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере.

Отмечатеся, что такие феномены чаще всего можно увидеть зимой.

Ранее мы сообщали о том, что в среду в Петербурге резко похолодало.

Видео:Piter.TV