В среду в Петербурге резко похолодало

В течение дня будет морозная погода.

В среду, 11 декабря, в Петербург ненадолго вернётся зима. По прогнозам синоптиков, в течение дня будет мороз, осадков не ожидается.

Ночью столбики термометров опустились до минус 5 градусов, в на окраинах города – до минус 8. В течение дня будет около минус двух градусов. С юга и юго-запада будет дуть умеренный ветер.

Атмосферное давление – 765 миллиметров ртутного столба.

Самая низкая температура в Петербурге 11 декабря была зафиксирована в 1955 году, тогда столбик термометра опустился до -28 градусов, самым теплым этот день был в 2006 году – плюс 8 градусов.

Фото: pixabay