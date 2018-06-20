Петербуржцы смогут бесплатно привиться от кори до октября

Сделать прививки рекомендуется тем, кто еще не болел корью, не делал прививок или не имеет сведений о сделанных прививках.

Роспотребнадзор сообщил, что россияне смогут бесплатно сделать прививку от кори до 1 октября. Вакцинацию можно пройти в любом медучреждении по месту жительства.

Сделать прививки рекомендуется тем, кто еще не болел корью, не делал прививок или не имеет сведений о сделанных прививках. Причем, медики подчеркивают, что вакцинация – это единственный надежный метод защиты от кори.

Иммунизация против кори - двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками. Лица, привитые ранее однократно, подлежат проведению однократной иммунизации (интервал между прививками также должен быть не менее 3-х месяцев).

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Фото: Piter.TV