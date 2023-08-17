Петербуржцы скупают готовые бани

За последние два месяца в РФ выросли продажи готовых бань более чем на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет "Петербургский дневник" 29 августа, ссылаясь на данные аналитиков сервиса "Авито".
В июле-августе 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года продажи бань выросли на 14%. Самый популярный запрос – баня под ключ. Их продажи за год увеличились на 28%.
Аналитики сервиса "Авито"
Также увеличивается интерес к банным принадлежностям. К примеру, за год на 85% выросли продажи запарок для бани.
За первые шесть месяцев 2024 года наибольшее количество бань приобрели жители Москвы, Уфы, Екатеринбурга, Петербурга и Краснодара.
Ранее мы рассказывали о том, что "Ушаковские бани" восстановят в Петербурге.
Фото: pxhere
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