Петербуржцы скупают готовые бани

Также увеличивается интерес к банным принадлежностям.

За последние два месяца в РФ выросли продажи готовых бань более чем на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет "Петербургский дневник" 29 августа, ссылаясь на данные аналитиков сервиса "Авито".

В июле-августе 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года продажи бань выросли на 14%. Самый популярный запрос – баня под ключ. Их продажи за год увеличились на 28%. Аналитики сервиса "Авито"

Также увеличивается интерес к банным принадлежностям. К примеру, за год на 85% выросли продажи запарок для бани.

За первые шесть месяцев 2024 года наибольшее количество бань приобрели жители Москвы, Уфы, Екатеринбурга, Петербурга и Краснодара.

Ранее мы рассказывали о том, что "Ушаковские бани" восстановят в Петербурге.

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