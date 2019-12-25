Петербуржцы 15 июля сдали более 70 литров крови

В Петербурге завершилась летняя донорская акция.

В Петербурге завершилась летняя донорская акция, организованная "Фондом Доноров" при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. На 5 пунктах переливани 159 доноров сдали 71,5 литр цельной крови. Об этом сообщила пресс-служба "Фонда Доноров".

Помимо студентов, работающих петербуржцев, донорское отделение ПСПбГМУ им. Павлова посетили председатель комитета по природопользованию Денис Беляев, директор эндаумент-фонда "Страна помогает" Дмитрий Кацуба, и соучредитель "Фонда Доноров" Марина Францева.

Летом отделения переливания крови оказались в сложном положении. И причиной тому стала даже не самоизоляция. Работающая молодёжь и студенты разъехались на каникулы и в отпуска.

Напомним, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. Утром нужно легко позавтракать, а за 48 часов до донации соблюдать донорскую диету.

Фото: Фонд Доноров