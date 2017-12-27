Доноры Петербурга за праздники собрали более 180 литров крови

Служба крови подвела итоги работы в праздники.

За период новогодних каникул петербуржцы пожертвовали более 180 литров крови всего за три дня. Городские отделения работали 2, 4, и 6 января.

"Фонд Доноров" сообщил, что за эти дни донорские пункты посетили 450 человек, из которых 417 сдали кровь. Таким образом, городская донорская копилка пополнилась на 188 литров крови. После проверки она была направлена на помощь в лечении пациентов городских медицинских учреждений Северной столицы.

Стоит отметить, что в период праздников в 2017 году донорами стали 287 горожан, сдав 130 литров крови.

В праздники доноров встречала Городская станция переливания крови, ОПК ПСПбГМУ им. Павлова, ОПК Городской больницы №31, ОПК Городской больницы №26 и ОПК Александровской больницы.