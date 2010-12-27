Петербуржцы выберут символ 315-летия города

Петербуржцы определят символ 315-летия города.

В Санкт-Петербурге выберут официального символа 315-летия Северной столицы сами жители города. Об этом заявил губернатор Георгий Полтавченко.

В конкурсе принимали участие 177 человек, отмечается, что самому юному конкурсанту исполнилось только шесть лет. На заседании оргкомитета из 208 проектов официального логотипа выбрали 10 лучших. Посмотреть эскизы, а затем проголосовать за понравившегося можно на сайте правительства. Окончание голосования намечено на 29 декабря. Победителя объявят в новогоднюю ночь на главной площади Петербурга - Дворцовой.