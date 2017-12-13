Петербуржцы самоорганизовались и сожгли чучело зимы

Жители одного из домов устроили свои проводы масленицы с песнями и плясками.

Жители Невского района решили проводить масленицу вместе со своими соседями и устроили праздничные гуляния прямо во дворе. Инициативные петербуржцы установили чучело и устроили веселые танцы и хороводы.

Как оказалось, больше всех весну ждут жители Перевозной набережной. Они прислали на Piter.tv видео со своих гуляний. Петербуржцы рассказали, что подготовили костюмы и масленичную атрибутику своими руками. Чтобы было еще веселее, жильцы пригласили диджея и установили колонки. Каждый принес угощения. В итоге получился вкусный стол, веселая музыка, яркий костер, улыбки и громкий детский смех.

Видео: Piter.tv