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Петербуржцы самоорганизовались и сожгли чучело зимы

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Жители одного из домов устроили свои проводы масленицы с песнями и плясками.

Жители Невского района решили проводить масленицу вместе со своими соседями и устроили праздничные гуляния прямо во дворе. Инициативные петербуржцы установили чучело и устроили веселые танцы и хороводы. 

Как оказалось, больше всех весну ждут жители Перевозной набережной. Они прислали на Piter.tv  видео со своих гуляний. Петербуржцы рассказали, что подготовили костюмы и масленичную атрибутику своими руками. Чтобы было еще веселее, жильцы пригласили диджея и установили колонки. Каждый принес угощения. В итоге получился вкусный стол, веселая музыка, яркий костер, улыбки и громкий детский смех.

Видео: Piter.tv

Теги: масленица , новости спб , проводы зимы
Категории: Новости СПб

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